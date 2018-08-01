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Bakan Pekcan: "Temmuz ayı ihracatımız yüzde 11,8 artarak 14,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bakan Pekcan: "Temmuz ayı ihracatımız yüzde 11,8 artarak 14,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamdır."


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Anahtar Kelimeler:
ihracat temmuz ayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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