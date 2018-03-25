Bakan Sarıeroğlu: 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 400 liralık çocuk bakım desteği projelerine ilişkin "2 ile 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar, eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra 400 liralık çocuk bakım desteği de vermeye başlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Sarıeroğlu, reform gündemini devam ettirdiklerini söyledi. İstihdamın, birinci gündem maddeleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, işsizlik oranın düşürülmesi, daha çok iş imkanı oluşturulması, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya adımlar attıklarını söyledi. İş dünyası temsilcilerine anlattıkları yeni paketin pozitif etkilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: