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Bakan Sarıeroğlu: 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:41 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 400 liralık çocuk bakım desteği projelerine ilişkin "2 ile 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar, eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra 400 liralık çocuk bakım desteği de vermeye başlıyoruz" dedi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 400 liralık çocuk bakım desteği projelerine ilişkin "2 ile 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar, eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra 400 liralık çocuk bakım desteği de vermeye başlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Sarıeroğlu, reform gündemini devam ettirdiklerini söyledi. İstihdamın, birinci gündem maddeleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, işsizlik oranın düşürülmesi, daha çok iş imkanı oluşturulması, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya adımlar attıklarını söyledi. İş dünyası temsilcilerine anlattıkları yeni paketin pozitif etkilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz. Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar. Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."

'BİR YERLERDE PUSUDA BEKLEYENLER VAR'

Konuşmasında 2019 yılında yapılacak seçimlere değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 yıldır parti olarak çok mücadele ettiklerine dikkat çekti. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, "Çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Allah’a hamdolsun, onu da yine milletimizin desteği ile bertaraf ettik. Bütün yaralarımızı sardık. Güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz; ama bir yerlerde de pusuda bekleyenler var. Bunu da biliyoruz. İnşallah, o pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacak 2019 seçimleri. Bölgemizde yapılmak istenenleri görüyorsunuz. Terör örgütlerine yapılan destekleri görüyorsunuz. Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Altlardan çıkan, yapılan tüneller, saklanan mühimmatlar. Şimdi Afrin’e girdik. Bütün köyler tamamen ele geçirilmiş durumda. Kardeşlerimiz orada. Askerlerimiz tuzaklama ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Gülseren Narbay, Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.

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