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Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

SARIEROĞLU: 1 MİLYON 57 BİN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK AK Parti Antalya İl Kadın Kolları’nın 5’inci olağan kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (2)

SARIEROĞLU: 1 MİLYON 57 BİN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK
AK Parti Antalya İl Kadın Kolları’nın 5’inci olağan kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu salonda partililere seslenen Bakan Sarıeroğlu, Ak Parti teşkilatı olarak içinden geçilen sürecin önemini bildiklerini kaydetti. Seçimlerde emekleri geçenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların gücüne inandığını söyledi. Kadınların sadece bir simge olmadığını işin öznesi olduğunu aktaran Sarıeroğlu, “Ben Adanalı bir esnaf kızıyım. Bir sürü lafa söze maruz kaldık ama her zaman partimizin arkasında durduk. Sonraları ise birçok görev alarak bakan olarak buraya kadar gelebildik” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili de konuşan Sarıeroğlu, Mehmetçiğin önemli bir zafere imza attığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli zaferlerinden birinin Afrin operasyonu olduğuna değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ordunun önemli bir zafer başardığını söyledi.
İstihdam konusunda engelliler ve kadınlara yönelik önemli adımlar attıklarını da ifade eden Sarıeroğlu, 2002 yılında 5 bin 777 engelli vatandaşın kamuda istihdam edildiğini bugün ise bu sayının 55 bin olduğunu söyledi. Kadınların annelik ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda bırakılmasının önüne geçmek için anne olan kadınlara yarı zamanlı çalışma imkanı sağladıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Türkiye İş Kurumu 2002 yılında 4 bin 754 kadını işe yerleştirmiş. Bugün ise 1 milyon 57 bin kadını işe yerleştirdi. Kadınlara artık her türlü imkan var. Kadınlar için sosyal devlet olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. 16 yıldır dokunmadığımız alan kalmadı. Daha iyisini yine biz yapacağız” dedi.
Planladıkları çalışmaları hayat geçirdiklerinde ‘Seçime yönelik yatırım, danışıklı dövüş’ eleştirilerine maruz kaldıklarını da anlatan Sarıeroğlu, vatandaşla her zaman sahada iç içe olduklarını ve hükümetin projelerini çok önceden planladığını söyledi.

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Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (2)Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (2)Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (2)

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