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Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dünyada bir benzeri olmayan genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından karşılanması sistemini uyguladıklarını ve 7,5 milyon vatandaşın genel sigortası primini ödediklerini söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dünyada bir benzeri olmayan genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından karşılanması sistemini uyguladıklarını ve 7,5 milyon vatandaşın genel sigortası primini ödediklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen 9'uncu Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na katıldı. Ak Parti hükümeti olarak sağlığa çok fazla yatırım ve önem verdiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda tüm dünya ülkelerinin ve kapsam konusunda örnek aldığı sistemi şu anda inşa etmiş durumda olduklarını söyledi. İlerleyen dönemlerde yatırımlara daha çok hız kazandıracaklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, “Hastanelerimizdeki yatak sayısını 2002'den bu yana 2 katına çıkarmış durumdayız. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısında 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. Tabi bunun yanında teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz" dedi. Dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, genel sağlık sigortasıyla ilgili “Hiçbir örnek yok vatandaşlarının tamamını bir şemsiye altında sağlık güvencesini sağlayan bir sosyal sigorta sistemi. 7,5 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortası primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 TL gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesiyle yine hiçbir dünya ülkesinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız" dedi. Günlük provizyon sayısının 2,5 milyona ulaştığını hatırlatan Bakan Jülide Sarıeroğlu, “Yine eczanelerimizde reçete sayısı 1,8 milyona ulaşmış durumda. Bu Türkiye'nin aslında ne kadar büyüdüğünün, kalkındığının, geliştiğinin de temel göstergesi" dedi.

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