Bakan Sarıeroğlu Adana’da kent yöneticileriyle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, kentteki kamu yatırımları ve hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ile Vali Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş, ziyarette, Sarıeroğlu’na Adana'nın genel durumu hakkında bilgi verdi.

Demirtaş, Adana'nın kamu yatırımlarıyla buluşarak, gelişip kalkınması yolunda teşvik ve desteklerinden dolayı devlet ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Bakan Sarıeroğlu da Türkiye'nin metropol kentlerinden olan Adana'nın hak ettiği hizmetlerle buluşması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Sarıeroğlu ve Demirtaş daha sonra Valilik konferans salonunda belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Adana’nın genel durumu, kamu yatırımları, belediyelerce gerçekleştirilen hizmetler ile vatandaşların talep ve beklentileri görüşüldü.

