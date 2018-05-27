Bakan Sarıeroğlu Adana'da vatandaşlarla iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da vatandaşlarla iftar yaptı ve cami açılışı gerçekleştirdi.

Sarıeroğlu, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde Türk Kızılayı Adana Şubesince düzenlenen iftara katıldı.

Vatandaşlara hitap eden Sarıeroğlu, rahmet ve bereket ayında hemşehrileriyle gönül sofrasında bir araya geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Adana'da üç gündür yoğun şekilde seçim çalışmaları yürüttüğünü belirten Sarıeroğlu, "Geldiğimizden itibaren Adanalı hemşehrilerimizin çok büyük bir teveccühüne nail olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu süreci aynı şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Adana ve bölgenin son 16 yıldır birçok güzellikle buluştuğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Sarıeroğlu, 24 Haziran itibarıyla tarihi bir dönüm noktası yaşanacağını, sonrasında da gönül gönüle, el ele vatan, millet ve ülke için bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

- Yeni yatırımlar

Bölge için yeni gelişmeler olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, "Çok uzun süredir talep edilen, beklenilen bir gelişme çok önemli bir aşamaya gelmiş durumda." dedi.