Bakan Sarıeroğlu Adana'da vatandaşlarla iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da vatandaşlarla iftar yaptı ve cami açılışı gerçekleştirdi.
Sarıeroğlu, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde Türk Kızılayı Adana Şubesince düzenlenen iftara katıldı.
Vatandaşlara hitap eden Sarıeroğlu, rahmet ve bereket ayında hemşehrileriyle gönül sofrasında bir araya geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Adana'da üç gündür yoğun şekilde seçim çalışmaları yürüttüğünü belirten Sarıeroğlu, "Geldiğimizden itibaren Adanalı hemşehrilerimizin çok büyük bir teveccühüne nail olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu süreci aynı şekilde devam ettireceğiz." dedi.
Adana ve bölgenin son 16 yıldır birçok güzellikle buluştuğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Sarıeroğlu, 24 Haziran itibarıyla tarihi bir dönüm noktası yaşanacağını, sonrasında da gönül gönüle, el ele vatan, millet ve ülke için bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.
- Yeni yatırımlar
Bölge için yeni gelişmeler olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, "Çok uzun süredir talep edilen, beklenilen bir gelişme çok önemli bir aşamaya gelmiş durumda." dedi.
Güney Seyhan Hastanesiyle ilgili çalışmaların bütün aşamalarını tamamladıkları bilgisini veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Kısa süre sonra inşallah temelini atacağız. Şu an proje aşamasında. 150 yataklı yeni hastanemizde bu bölgede siz değerli hemşehrilerimize en kaliteli sağlık hizmetini vermek için 'Bismillah' deyip çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bunun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine 24 derslikli bir okul inşaatımız başladı. İnşallah yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız bu okulumuzda güzel hizmetlerle buluşmuş olacak.
Yine bu bölgede iki hekimimizin görev yapacağı aile toplum sağlık merkezimizi açacağımızın müjdesini de kısa süre sonra burada sizlerle paylaşmış olmak istiyorum."
İftarın ardından Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan Yeni Cami'nin açılışını gerçekleştirdi.
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