Bakan Sarıeroğlu: Başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı kongresine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek. Bizim bu mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün saat 10.30'da Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geldi. Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek, kentin sorunları hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Sarıeroğlu, bakanlık olarak önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdamın artışı konularında çalışma üretmek olduğunu söyledi.

Valilik ziyaretinin ardından Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Sarıeroğlu, burada düzenlenen Ak Parti 5'inci Kadın Kolları kongresine katıldı. Bakan Sarıeroğlu, çok ağır bir grip geçirmesine rağmen Tunceli'ye geldiğini belirterek, AK Parti iktidarı döneminde Tunceli'ye 5.3 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını kaydetti. Toplumun birçok sorununu çözmek için çaba sarfettiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, özellikle engelli vatandaşlar ve esnafla ilgili çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü olumlu sonuçlarının kısa sürede alınacağına belirtti.