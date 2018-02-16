Bakan Sarıeroğlu BEÜ ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak için Bitlis’e gelen Bakan Sarıeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Sarıeroğlu’na Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ak Parti Bitlis İl Başkanı NesrullahTanğlay ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bakan Sarıeroğlu’na üniversitenin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Sarıeroğlu Rektör Yardım’a teşekkür ederek Bitlis Eren Üniversitesi anı defterini imzaladı.
Ziyaret sonunda Rektör Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na el yapımı çini vazo hediye etti.
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