Bakan Sarıeroğlu, direksiyona geçti

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da yeni kullanıma sokulan 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı ve elektrikli toplu taşıma aracı ELBÜS'leri inceledi, birinin direksiyonuna geçerek bilgi aldı.
Kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'unu havalimanında, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, milletvekili adayları ve partililer karşıladı. Karşılamaya protokolün yanı sıra Elazığ Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan ve düzenleme ile kadroya geçen 50 kadın işçi de katıldı. Kadınlar Sarıeroğlu’na çiçek vererek teşekkür etti.
Bakan Sarıeroğlu, ilk kez Elazığ'da kullanıldığı belirtilen 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli ve 0 emisyonlu toplu taşıma aracı ELBÜS’leri inceledi. Bir ELBÜS'ün direksiyonun başına geçen Bakan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan bilgi aldı.
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