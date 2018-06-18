HABER

Bakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da, AK Parti Milletvekili Metin Bulut'un organizasyonuyla düzenlenen Murat Dalkılıç konserini izledi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da, AK Parti Milletvekili Metin Bulut'un organizasyonuyla düzenlenen Murat Dalkılıç konserini izledi. Dün gece Yeni Valilik Meydanı'nda düzenlenen konseri, binlerce Elazığlı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Milletvekili Metin Bulut da izledi. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın coşkulu canlı performansına Elazığlıları'ın da eşlik ettiği konser, geç saatlere kadar devam etti. Bakan Jülide Sarıeroğlu, konser arasında sahneye çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Bakan Sarıeroğlu, "Elazığ'da 24 Haziran sonrası konserler devam edecek. Gençlerimize ve evlatlarımıza bu konseri düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Haziran çok önemli bir gün. Tarihi bir seçim yaşayacağız. 16 yıldır olduğu gibi 24 Haziran'dan sonra da milletimizin desteği ile hizmetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Bakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izlediBakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izledi
Karadeniz'de turizmciler bayramda beklediğini bulamadıKaradeniz'de turizmciler bayramda beklediğini bulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.