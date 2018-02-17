Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz (2)

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Karabük'te bir dizi ziyaret ve açılışın ardından şehit Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker Akpınar'a bugün açılışını gerçekleştirdikleri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasına Şehit Ömer Bilal Akpınar ismini verdiklerini söyleyerek, "İllerimizde yaptığımız bir uygulama değil. İlk kez bunu yaptık" dedi. Oğlunun adının verilmesinden dolayı duygulanıp ağlayan Ülker Akpınar ise, "Elhamdülillah şerefli geldi, şerefli de gitti. Bir ve birlik olacağız. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizim milletimizi kimse bölemeyecek. Herkes iman gücüyle, küçük çocuklar bile 'anneciğim biz de gideceğiz askere' diyor Ömer abilerini görünce. Üzülürüm ağlarım, anneyim ben ama elhamdülillah vatanım ve bayrağım için dedelerimiz ve ninelerimiz nasıl gittiyse bizim evlatlarımız da gidecek ki, bizden sonra gelenler de rahat yaşasın. Çocuğum bilinçli gittiği için çok gururluyum. Allah öyle Ömerlerin sayısını çoğaltsın, vatan ve bayrak sevgisi versin. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy boşuna mı yazdı. Şiirler boşuna mı yazıldı. Bu vatan bizim. Biz başka ırktan olanları kabul ederiz, gücümüz var. Bizi kim kabul eder vatansız kalırsak. Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapacak ki, Türkiye Cumhuriyeti ahirete kadar bizim kalacak. Dili, dini, mezhebi, ırkı her gruptan insan var. Herkes vatanına sahip çıkacak aklını başına alacak. Biz kafirlere yem olmayacağız, olamayız" dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker ve baba İsmail Akpınar'a oğullarının cenaze töreninde Kent Meydanı dolduran 10 binlerin oluşturduğu Türkiye siluetinin bulunduğu ve üzerinde 'Türkiye Uğurladı' yazan fotoğrafı hediye etti.

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