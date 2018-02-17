Bakan Sarıeroğlu, gaziyi ve şehit ailesini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TSK’nın Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör saldırısında gazi olan Uzman Çavuş Yasin Yalçın ile aynı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın ailesini ziyaret etti.

Karabük’te bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerinin hizmet binalarının açılışı ile bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda 7 Şubat’ta meydana gelen saldırıda gazi olan Uzman Çavuş Yasin Yalçın’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Sarıeroğlu daha sonra Safranbolu ilçesine geçerek burada da aynı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın ailesini ziyaret etti. Bakan Sarıeroğlu ziyaretinde, anne Ülker Akpınar ve baba İsmail Akpınar ile şehidin eşi Hafize Nur Akıpnar’a başsağlığı dileklerini ileterek, hizmete açtıkları Sosyal Güvelik Kurumu İl Müdürlüğü binasına şehit Ömer Bilal Akpınar’ın ismini verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan anne Ülker Akpınar, şehit oğlunun mesajı çok güzel verdiğini söyleyerek, “Bir ve birlik olacağız. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz. Bir kere daha anladım ki, bin tane Ömerler geliyor. Bizim milletimizi kimse bölemeyecek. Herkes iman gücüyle, küçük çocuklar bile anneciğim bizde gideceğiz askere diyor Ömer abilerini görünce. Üzülürüm ağlarım, anneyim ben ama elhamdülillah vatanım ve bayrağım için dedelerimiz ve ninelerimiz nasıl gittiyse bizim evlatlarımızda gidecek ki, bizden sonra gelenler de rahat yaşasın. Çok gururluyum elhamdülillah, kibir’e sokmasın. Çocuğum bilinçli gittiği için çok gururluyum. Allah öyle Ömerlerin sayısını çoğaltsın, vatan ve bayrak sevgisi versin. İstiklal Marşını Mehmet Akif Ersoy boşuna mı yazdı. Şiirler boşuna mı yazıldı. Bu vatan bizim. Biz başka ırktan olanları kabul ederiz, bakma gücümüz var. Bizi kim kabul eder vatansız kalırsak. O zihinlerini bir toparlasalar da bu vatan için milletvekili bir ucundan, ev hanımı bir ucundan, öğretmen bir ucundan, herkes silah kuşanıp askere gidecek değil ya. Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapacak ki, Türkiye Cumhuriyeti ahirete kadar bizim kalacak. Dili, dini, mezhebi, ırkı her gruptan insan var. Herkes vatanına sahip çıkacak aklını başına alacak. Biz kafirlere yem olmayacağız. Olamayız, Türk milleti olamaz. Tarihinde yok ki böyle bir şey. Bunu anladırlar. Bizim Mehmetlerimiz, Ahmetlerimiz, Ömerlerimiz yetişiyor” dedi.

Ziyarette Bakan Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker ve baba İsmail Akpınar’a oğullarının cenaze töreninde meydanı dolduran 10 binlerin oluşturduğu Türkiye siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘Türkiye Uğurladı’ yazan resim hediye etti.

Bakan Sarıeroğlu, TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Milletvekili Burhanettin Uysal ile bazı protokol üyeleri de hazır bulundu.