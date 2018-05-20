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Bakan Sarıeroğlu gençlerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarının kurduğu iftar çadırında gençlere yemek dağıttı ve onlarla iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın kurduğu iftar çadırında gençlerle iftar yaptı.

Bakan Sarıeroğlu, Beşevler'de AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca kurulan iftar çadırında gençlere yemek dağıttı.

Gençlerle orucunu açan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

Sarıeroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile vatanı korumak için canını ortaya koyan tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Gazi Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Üniversitelerden mezun olan kardeşlerimizle Türkiye'nin daha güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağlayacağız. Ağzımızın tadı, ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun." dedi.

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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Beşevler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu iftar

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