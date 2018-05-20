Bakan Sarıeroğlu gençlerle iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın kurduğu iftar çadırında gençlerle iftar yaptı.
Bakan Sarıeroğlu, Beşevler'de AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca kurulan iftar çadırında gençlere yemek dağıttı.
Gençlerle orucunu açan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.
Sarıeroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile vatanı korumak için canını ortaya koyan tüm şehitleri rahmetle yad etti.
Gazi Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Üniversitelerden mezun olan kardeşlerimizle Türkiye'nin daha güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağlayacağız. Ağzımızın tadı, ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama
Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!
Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum