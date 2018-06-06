Bakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iftarını Adana’daki tarihi Taşköprü’de vatandaşlarla birlikte açtı.

Adana’da, tarihi Taşköprü üzerinde Türk Kızılayı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla iftar programı düzenlendi.

İftar öncesinde konuşan Bakan Sarıeroğlu, Ramazan bereketinin tüm ülke üzerinde olmasını dileyerek, "Bu güzel buluşmalar, bu birlik, beraberlik, kardeşlik buluşmaları her daim olsun. Türk Kızılayı’nı tebrik ediyorum. Dünyanın birçok yerinde 81 ilde olduğu gibi iftar sofraları kuruyorlar. 10 gün içerisinde 2. Kez Kızılay’ın iftar programına konuk oldum. Her türlü sorunlara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla dayanışma içerisinde olan, mazlum, mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize bizlerin gönlümüzdeki yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu ileten bir kurum olan Türk Kızılayı’nın büyüyerek gelişmesi konusunda bizler de destek olacağız. Yaklaşan Kadir gecesinin mübarek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vatandaşların, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Bakan Jülide Sarıeroğlu, daha sonra vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.