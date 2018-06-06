HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iftarını Adana’daki tarihi Taşköprü’de vatandaşlarla birlikte açtı.

Bakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iftarını Adana’daki tarihi Taşköprü’de vatandaşlarla birlikte açtı.
Adana’da, tarihi Taşköprü üzerinde Türk Kızılayı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla iftar programı düzenlendi.
İftar öncesinde konuşan Bakan Sarıeroğlu, Ramazan bereketinin tüm ülke üzerinde olmasını dileyerek, "Bu güzel buluşmalar, bu birlik, beraberlik, kardeşlik buluşmaları her daim olsun. Türk Kızılayı’nı tebrik ediyorum. Dünyanın birçok yerinde 81 ilde olduğu gibi iftar sofraları kuruyorlar. 10 gün içerisinde 2. Kez Kızılay’ın iftar programına konuk oldum. Her türlü sorunlara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla dayanışma içerisinde olan, mazlum, mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize bizlerin gönlümüzdeki yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu ileten bir kurum olan Türk Kızılayı’nın büyüyerek gelişmesi konusunda bizler de destek olacağız. Yaklaşan Kadir gecesinin mübarek olmasını temenni ediyorum" dedi.
Vatandaşların, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Bakan Jülide Sarıeroğlu, daha sonra vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptıBakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptıBakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptıBakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değilAK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değil
AK Partili Hamza Dağ, 'Millet İttifakı'nı eleştirdiAK Partili Hamza Dağ, 'Millet İttifakı'nı eleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.