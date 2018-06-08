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Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Adana milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu, memleketi Adana'da mezunu olduğu okulda karne dağıttı.

Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Adana milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu, memleketi Adana'da mezunu olduğu okulda karne dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 1992- 1993 eğitim ve öğretim döneminde mezun olduğu Gazi Ortaokulu'nda, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Okulda halk oyunları gösterisiyle karşılanan Bakan Sarıeroğlu, sınıflara girip, karne dağıtarak, öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sarıeroğlu, okulları yeni ve daha iyi imkanlarla buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, öğrencilere güzel bir tatil dönemi diledi. Öğrencilere güzel örnek olunması gerektiğini kaydeden Sarıeroğlu, "Gençlerin siyasete ilgisini önemsiyoruz. Şu anda seçilme yaşı 18'e kadar düşmüş durumda. Buralardan iyi yetişecek gençlerimiz, erkenden Türkiye'nin geleceğini inşa etmede 'Ben de varım' deme imkanına sahip. İnşallah, bu imkanları güzel değerlendirirler" dedi.
'MATEMATİK, FEN, SOSYAL KONULARLA İLGİLİYDİM'
Bir gazetecinin "Jülide Sarıeroğlu nasıl bir öğrenciydi?" sorusunu yanıtlayan Bakan Sarıeroğlu, "Karnelerimi çok hatırlamıyorum. Resim dersiyle ilgili sıkıntım olmuştu, diye hatırlıyorum. Hülya hoca, ben de iz bırakmıştır. Kabiliyetim çok yoktu; ama matematik, fen, sosyal konularla ilgiliydim. Sonradan açılan öğrencilerdendim, lisede bir okul konusunda bir atak yaptım. Hem sosyal etkinliklere katılan hem aktif faaliyetlerde yer alan öğrenciydim" diye konuştu.
ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI
Bakan Sarıeroğlu, başka bir sınıfta da karneleri dağıttıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin "Bakan olmayı hayal etmiş miydiniz?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Hep siyaseti yakından takip etmiştim; ama bakan olmayı hiçbir zaman hayal ettiğimi söyleyemem. Çok onurlu ve gururlu bir görev, hakkıyla yapmak için var gücümüz çalışıyoruz. Güzel zamanlarda bakanlık yaptık; Türkiye'nin çok geliştiği, imkanların güçlü olduğu dönemlerde. Hedeflerim vardı, çalışma hayatımda. Onlar kendi belirlediğim hedefler doğrultusunda oldu; ama siyaset, buralara gelmek çok hedef koyarak da olmuyor, kısmet de var" dedi.

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Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttıBakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttıBakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttıBakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı

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