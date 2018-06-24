Bakan Sarıeroğlu oyunu kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Adana'da kullandı.

Sarıeroğlu, ilkokulu okuduğu merkez Seyhan ilçesi Mimar Kemal İlkokuluna geldi. Sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşan Sarıeroğlu, 1156 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Sarıeroğlu, burada nüfus cüzdanını vererek zarf ve pusuları aldı. Bir başka görevlinin Bakan Sarıeroğlu'nun kimliğini vermesine "Saygı bu işte. Bir bakan olarak kimliğini ibraz ediyor. Nezaket, incelik hanımefendiliğine teşekkür ediyoruz." demesi üzerine Sarıeroğlu, gülerek "nezaket değil kural o" diye konuştu.

Sarıeroğlu, daha sonra kabine geçerek oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sarıeroğlu, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Yeni hükümet sisteminin uygulanmaya başlaması nedeniyle seçimin çok önemli olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Sabah itibarıyla okullarımızı geziyoruz. Tüm sandıklarda çok huzur, kardeşlik içerisinde başarılı bir seçim süreci yaşıyoruz. Katılımın çok yüksek olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımız ilk saatten itibaren çok yoğun biçimde oy verme işlemlerine başladılar." dedi.