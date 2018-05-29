Bakan Sarıeroğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Nasıl 15 Temmuz gecesi vatanımızı böldürmediysek, bayrağımızı indirtmediysek bundan sonra da aynı kararlı mücadeleyle vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, 81 milyon olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.
Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için Adana'da bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, yeni süreçte şehit yakınları ve gazilerle Adana'da çok daha fazla bir arada olacaklarını belirtti.
Bir şehri şehir yapanın, o şehrin asıl kahramanları şehitler ve gaziler olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, Adana'nın Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana kadar çok sayıda şehit, gazi vermiş kahraman, gazi bir il olduğunu söyledi.
Sarıeroğlu, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için kıymetli olduğunu, onların sosyal güvenlik boyutuyla her daim yanlarında bulunduklarını belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 365 gün 24 saat, hükümetin diğer mensupları ile kamu kurum kuruluşlarının da her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu dile getirdi.
- "En büyük gücümüz birliğimiz"
Çok önemli süreçlerin geride bırakıldığını altını çizen Sarıeroğlu, "Yaşadığımız bu acı dönemlerde en büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimiz oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımızın, miras bıraktığı o ruhla mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Bu seçimlerden sonra da yine çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettireceğiz." diye konuştu.
"İnsani yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini ve 16 yıldır bu düsturla hizmet eden bir anlayışa sahip olduklarını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:
"Ne yaparsak yapalım, hangi düzenlemeleri, uygulamaları devreye sokarsak sokalım tabii ki evlatlarınızı, eşlerinizi, geri getirme imkanına sahip değiliz. Biz bir nebze de olsun yaptığımız gönülden, samimi çalışmalarla acılarınızı hafifletmeye ve sizlerin kendinizi güvende hissedeceğiniz imkanları, ortamları ortaya koymaya çaba sarf ediyoruz. Tüm illerimizde, kamu hizmet kuruluşlarımızda bu bağlamda bugün bir seferberlik olduğunu biliyoruz. Yaşanan aksaklıklar, sorunlar olabilir bunlarla ilgili de yine çözüm konusunda ailelerimizin her daim yanındayız."
- "Bizi bölemeyecekler"
Sarıeroğlu, terör nedeniyle çok büyük acılar çekildiğini anımsatarak "Nasıl 15 Temmuz gecesi vatanımızı böldürmediysek, bayrağımızı indirtmediysek bundan sonra da aynı kararlı mücadeleyle vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, 81 milyon olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda en önemli gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz. Bizi bölemeyecekler, birbirimize düşüremeyecekler, en önemli zenginliğimiz farklılıklarımız. Farklı kültürlerden gelebiliriz, inançlara mensup olabiliriz, farklı ideolojilere sahip olabiliriz ama bunları zenginlik olarak fırsata çevirebiliriz." diye konuştu.
Şehit aileleri ve gazilerle ilgili önemli atılımlar yaptıklarına değinen Sarıeroğlu, yaptıkları çalışmaların gururunu ve iç huzurunu yaşadığını dile getirdi.
Bakan Sarıeroğlu, Adana'nın bir evladı olarak, doğduğu, büyüdüğü kente bundan sonra hizmet edecek olmaktan dolayı çok büyük onur ve gurur yaşadığını söyledi.
Sarıeroğlu, çalışmalarının aynı kararlılık ve kapsayıcılıkla devam edeceğini kaydetti.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını dile getirdi.
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