Bakan Sarıeroğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Nasıl 15 Temmuz gecesi vatanımızı böldürmediysek, bayrağımızı indirtmediysek bundan sonra da aynı kararlı mücadeleyle vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, 81 milyon olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için Adana'da bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, yeni süreçte şehit yakınları ve gazilerle Adana'da çok daha fazla bir arada olacaklarını belirtti.

Bir şehri şehir yapanın, o şehrin asıl kahramanları şehitler ve gaziler olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, Adana'nın Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana kadar çok sayıda şehit, gazi vermiş kahraman, gazi bir il olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için kıymetli olduğunu, onların sosyal güvenlik boyutuyla her daim yanlarında bulunduklarını belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 365 gün 24 saat, hükümetin diğer mensupları ile kamu kurum kuruluşlarının da her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu dile getirdi.