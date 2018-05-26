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Bakan Sarıeroğlu, şehit için verilen iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:26 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şehit Yüzbaşı Serhat Sığnak için verilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Sarıeroğlu, şehit için verilen iftara katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak için verilen iftara katıldı.

Sarıeroğlu, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, şehit Sığnak'ın babaevi önünde, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehidin babası Hayati ve annesi Semiha Sığnak'ın da yer aldığı iftarda, aileye desteklerini ileten Sarıeroğlu, başsağlığı diledi.

İftara, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Necdet Ünüvar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, geçen sene 1 Haziran'da memleketi Adana'da toprağa verilmişti.

Bakanı Sarıeroğlu, şehit anısına verilen iftara katıdı

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adana Jülide Sarıeroğlu Serhat Sığnak şehit şırnak

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