HABER

Bakan Sarıeroğlu: Süt izni 3 saate çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle izin haklarının genişletildiğini ifade edilerek, "Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle izin haklarının genişletildiğini ifade edilerek, "Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayan, kalkınması adına canla başla değer üreten çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bakan Sarıeroğlu, açıklamanın devamında, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 4/B çalışanlarının çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiğini ve izin haklarının genişletildiği belirtilerek bu değişikliklerden, geçici personel (4/C) iken sözleşmeliye (4/B) geçirilenlerin de yararlanabilececeğini vurguladı.

'2 GÜNDEN 10 GÜNE ÇIKARILDI'

Bakan Sarıeroğlu, bu kapsamda yapılan değişikliklerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı, evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarıldı. Doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı. 10 gün mazeret izni getirildi. Evlat edinenlere 8 hafta ücretli izni hakkı getirildi. 3 aya kadar refakat izni hakkı getirildi. Kadın personele hamileliğin 24'üncü haftasına kadar gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğumdan sonra ise 2 yıl süreyle gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Engelli personele süre sınırı olmaksızın isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğum sebebiyle görevden ayrılabilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Evlat edinenlere de bu hak getirildi. Değişikliklerin 4B statüsünde çalışan tüm çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çektiBergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiasıSelahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Market sapığının evini bastılar! Küçük kıza söyledikleri kan dondurdu

Market sapığının evini bastılar! Küçük kıza söyledikleri kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.