Bakan Sarıeroğlu: Süt izni 3 saate çıkarıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle izin haklarının genişletildiğini ifade edilerek, "Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayan, kalkınması adına canla başla değer üreten çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bakan Sarıeroğlu, açıklamanın devamında, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 4/B çalışanlarının çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiğini ve izin haklarının genişletildiği belirtilerek bu değişikliklerden, geçici personel (4/C) iken sözleşmeliye (4/B) geçirilenlerin de yararlanabilececeğini vurguladı.

'2 GÜNDEN 10 GÜNE ÇIKARILDI'

Bakan Sarıeroğlu, bu kapsamda yapılan değişikliklerle ilgili şu ifadelere yer verdi: