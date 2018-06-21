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Bakan Sarıeroğlu: Süt izni 3 saate çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle izin haklarının genişletildiğini ifade edilerek, "Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle izin haklarının genişletildiğini ifade edilerek, "Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarıldı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayan, kalkınması adına canla başla değer üreten çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bakan Sarıeroğlu, açıklamanın devamında, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 4/B çalışanlarının çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiğini ve izin haklarının genişletildiği belirtilerek bu değişikliklerden, geçici personel (4/C) iken sözleşmeliye (4/B) geçirilenlerin de yararlanabilececeğini vurguladı.
'2 GÜNDEN 10 GÜNE ÇIKARILDI'
Bakan Sarıeroğlu, bu kapsamda yapılan değişikliklerle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı, evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saate çıkarıldı. Doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı. 10 gün mazeret izni getirildi. Evlat edinenlere 8 hafta ücretli izni hakkı getirildi. 3 aya kadar refakat izni hakkı getirildi. Kadın personele hamileliğin 24'üncü haftasına kadar gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğumdan sonra ise 2 yıl süreyle gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Engelli personele süre sınırı olmaksızın isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğum sebebiyle görevden ayrılabilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Evlat edinenlere de bu hak getirildi. Değişikliklerin 4B statüsünde çalışan tüm çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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