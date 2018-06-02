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Bakan Sarıeroğlu vatandaşlarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "İnşallah milletimiz bolluk, bereket ve birlik için yeniden 'AK Parti' diyecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekilliği seçimlerinde en hayati kararı milletimizin vereceğini inanıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah milletimiz bolluk, bereket ve birlik için yeniden 'AK Parti' diyecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hem de milletvekilliği seçimlerinde en hayati kararı milletimizin vereceğini inanıyoruz." dedi.

Bakan Sarıeroğu, Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi'nde katıldığı iftarda yaptığı konuşmada, çok hayırlı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

24 Haziran'ın ülke, bölge, coğrafya açısından tarihi öneme sahip olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah milletimiz bolluk, bereket ve birlik için yeniden 'AK Parti' diyecek, biz buna yürekten inanıyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hem de milletvekilliği seçimlerinde en hayati kararı milletimizin vereceğini inanıyoruz. 16 yıldır AK Parti olarak ülkemizin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. Allah'a hamdolsun milletimizi yeni hizmetlerle, hakkettiği bütün güzelliklerle buluşturduk. İnşallah 'Şimdi vakit, daha da güzellerini yapma vakti.' diyoruz. 'Ülkemizi daha da kalkındırma, geliştirme vakti, gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe güçlü şekilde hazırlama vakti.' diyoruz. İnşallah vakit Adana vakti, vakit Türkiye vakti."

Sarıeroğlu, herkesin güçlü desteklerini beklediklerini, Adana'nın evladı olarak kutlu görevde 5 yıl boyunca omuz omuza, her şeyin güzeli için var gücüyle çalışacaklarını kaydetti.

Bakan Sarıeroğlu, iftarın ardından vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan iftar Jülide Sarıeroğlu

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