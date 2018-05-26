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Bakan Sarıeroğlu'ndan Adana'da esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kızılay Caddesi'nde esnafla sohbet etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve diğer ilgililerle, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığına gitti. Burada Başkan Ahmet Akan'la görüşen Sarıeroğlu, partililerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Daha sonra Kızılay Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, burada döviz kurundaki artıştan şikayetlerini anlatılması üzerine konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını, önlemler alındığını belirtti.

Bakan Sarıeroğlu, cadde üzerinde babası Şadi Sarıeroğlu'nun daha önce işlettiği ve sağlık sorunları sebebiyle başka bir esnafa devrettiği endüstriyel temizlik malzemeleri satan iş yerine de gitti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, çocukluk ve gençlik yıllarında zaman zaman bu dükkana geldiğini ve babasına ziyarette bulunduğunu anlattı.

Kendisinin buralarda büyüdüğünü ifade eden Sarıeroğlu, 1980'li yılların başından 2001'e kadar babasının bu dükkanı işlettiğini dile getirdi.

- "Spor ayakkabılarımızı giydik"

Gazetecilerin "Seçim çalışmalarında beni topuklu ayakkabıyla göremeyeceksiniz, spor ayakkabılarımı giyip çalışacağım." sözlerini anımsattığı ve bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini sorduğu Sarıeroğlu, "Sahada spor ayakkabıyla rahat rahat ve hızlı hızlı çalışacağız. Spor ayakkabılarımızı giydik." dedi.

Sarıeroğlu, "Kaç spor ayakkabınız var" şeklindeki soruya da "Bayanların ayakkabısı vardır. Öyle çok değil ama eskidikçe yenileriz. Sahada, seçim çalışmalarında spor ayakkabı kullanacağız." yanıtını verdi.

Bakan Sarıeroğlu'nun ziyaretlerine amcası Mehmet Sarıeroğlu da eşlik etti.

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