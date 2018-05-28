Bakan Sarıeroğlu'ndan Adana'da esnaf ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kentteki programları kapsamında AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sarıeroğlu, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin'den bilgi aldı, partililerle görüştü.

Sarıeroğlu, seçim çalışmalarında kadın ve gençlik kollarına çok iş düştüğünü belirterek, kapı kapı gezerek vatandaşlarla görüşülmesini istedi.

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra beraberindeki AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Çetin ile merkez Çukurova ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Çeşitli caddelerdeki birçok iş yerini ziyaret eden Sarıeroğlu, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

