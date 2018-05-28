HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Sarıeroğlu'ndan Adana'da esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çukurova ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kentteki programları kapsamında AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sarıeroğlu, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin'den bilgi aldı, partililerle görüştü.

Sarıeroğlu, seçim çalışmalarında kadın ve gençlik kollarına çok iş düştüğünü belirterek, kapı kapı gezerek vatandaşlarla görüşülmesini istedi.

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra beraberindeki AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Çetin ile merkez Çukurova ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Çeşitli caddelerdeki birçok iş yerini ziyaret eden Sarıeroğlu, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
YÖK 16 üniversiteye rektör atayacakYÖK 16 üniversiteye rektör atayacak
TIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattıTIR sürücüsü tartıya itiraz edip, kantarı 6 saat boyunca kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu esnaf ziyareti

En Çok Okunan Haberler

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

YÖK 16 üniversiteye rektör atayacak

YÖK 16 üniversiteye rektör atayacak

Gürsel Tekin'in "Suriyelilere kimlik" iddiası sonrası Süleyman Soylu'dan zehir zemberek sözler!

Gürsel Tekin'in "Suriyelilere kimlik" iddiası sonrası Süleyman Soylu'dan zehir zemberek sözler!

Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu

Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu

Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap

Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.