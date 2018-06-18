Bakan Sarıeroğlu'ndan kazada yaralanan Şehit Fethi Sekin'in babasına ziyaret

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, Elazığ'da kazada yaralanan babası Mehmet Zeki Sekin'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Elazığ Merkez Atatürk Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir minibüs, dün yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e çarptı. Kazada yaralanan Sekin, çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olmayan Sekin'in yapılan muayenesi ve çekilen röntglenlerinden sonra kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi.
Bazı inceleme ve ziyaretler için Elazığ’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da dün akşam şehit babası Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Sarıeroğlu, doktorlardan da Sekin'in durumu hakkında bilgi aldı. Sekin'e acil şifalar dileyen Bakan Sarıeroğlu, daha sonra incelemelerine devam etmek üzere hastaneden ayrıldı.
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