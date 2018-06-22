Bakan Sarıeroğlu'ndan spor kulüplerine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirspor'u ziyaret etti.

İlk olarak Adanaspor'u ziyaret eden Sarıeroğlu'nu burada kulüp başkanı Bayram Akgül ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç karşıladı.

Sarıeroğlu'na, Adanaspor atkısı ve üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Adana Demirspor'u ziyaret etti.

Kulüp başkanı Kazım Bozan ve taraftarlar tarafından karşılanan Sarıeroğlu'na forma ve atkı verildi.

Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı açıklamada, kentin iki kıymetli ve tarihi kulübünü ziyaret ettiğini belirterek Adana Demirspor ve Adanaspor'u güçlü şekilde destekleyerek Adana'yı Süper Lig'de temsil etmeleri için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Şehirler için spor kulüplerin çok önemli olduğuna değinen Sarıeroğlu, "Şehir kültürünün yaygınlaşması adına kulüplerimiz çok önemli. Taraftarımız, takımımız her şeyin en güzeline layık." ifadelerini kullandı.

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- "Türkiye'ye damga vuran bir taraftar profilimiz var"