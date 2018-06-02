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Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 02:19 | Son Güncelleme

 ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliklere katıldı.

Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bakan Sarıeroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 100 bin yeni emeklinin de bayram ikramiyesi alacağı müjdesini verdi.
Ceyhan'da esnaf ve muhtarlarla buluşan Bakan Sarıeroğlu, iftar programına katıldı. Esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emeklilere yönelik düzenlemenin geldiğini söyledi. Ödemelerin bayramdan önce gerçekleşeceğini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:
"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili iki bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'daki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladık, hiç kimseyi dışında bırakmayacağız."
BAKAN SARIEROĞLU'NA CEYHAN'DA YOĞUN İLGİ
Bakan Sarıeroğlu, muhtarlarla daha fazla bir araya geleceğini, çeşitli programlarda onlarla buluşacağını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak ve AK Parti İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na tablo hediye etti. Muhtarlar ve vatandaşlar, Bakan Sarıeroğlu ile fotoğraf çekilmek isteyince kısa süreli izdiham oluştu. Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Ceyhan'dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesiBakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi

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