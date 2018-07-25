Bakan Selçuk, Nijerli mevkidaşı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülkemiz açısından son derece hassas bir mesele olan FETÖ ile mücadele sürecinde kardeş Nijer'in gösterdiği dostluktan dolayı müteşekkiriz." dedi.
Bakan Selçuk, Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Tidjani İdrissa Abdoulkadri ile makamında bir araya geldi.
Nijer ile Türkiye arasında çok derin tarihi ilişkilerin bulunduğuna işaret eden Selçuk, iki ülke arasındaki görüşmelerin daha da verimli geçebilmesi için karşılıklı istişare halinde olacaklarını bildirdi.
İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkileri çok daha ilerletme amacında olduklarını vurgulayan Selçuk, "Ülkemiz açısından son derece hassas bir mesele olan FETÖ ile mücadele sürecinde kardeş Nijer'in gösterdiği dostluktan dolayı müteşekkiriz. Türkiye Maarif Vakfı Nijer Temsilciliğinin tüzel kişiliğinin de tanınmış olması bizi çok memnun etti. Maarif Vakfının Nijer'deki faaliyetlerine ilişkin olarak ev sahibi ülke anlaşması konusunda mart ayında iletilen bir protokol taslağı vardı. O konuda da güzel haberler bekliyoruz." diye konuştu.
Bakan Abdoulkadri ise Türkiye'ye her geldiklerinde misafirperverlikle ağırlandıklarını belirterek, Türkiye'nin, ülkelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine önem vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye ve Nijer arasındaki ortaklığın gösterdiği gelişime dikkati çeken Abdoulkadri, "Biz, Türkiye halkının verdiği mücadeleyi ve gerçekleştirdiği ilerlemeyi ilgi ve dikkatle izliyoruz. Uluslararası toplum açısından bakıldığında, Türkiye'nin çok kolay bir pozisyonda olmadığını görüyoruz. Biz, Türkiye'yi bu mücadelede destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Abdoulkadri, kendileri için ilham kaynağı olan Türkiye'nin, gerçekleştirdiği değişimlerin ardından hızla gelişmeyi başardığını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuk bakana hediye takdim etti.
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