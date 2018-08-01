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Bakan Selçuk, şoförlerle kahvaltı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan şoförlerle kahvaltıda bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şoförlerle kahvaltı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Garaj Amirliğindeki çardakta gerçekleştirilen kahvaltıda şoförlerle sohbet eden Selçuk, "kurumun aynası" olarak değerlendirdiği şoförlere ayrı bir değer verdiğini belirtti.

Şoförler de ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Bakan Selçuk'a teşekkürlerini bildirdi.

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meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

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