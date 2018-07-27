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Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Ayşegül öğretmenimizin insanlıktan ve sevgiden nasibini almamış bir cani tarafından öldürülmüş olmasını şiddetle lanetliyorum" - "Bir kadını, bir anneyi, bir öğretmeni hedef alan bu menfur saldırının faillerinin adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen Ayşegül Çelik'in insanlıktan ve sevgiden nasibini almamış bir cani tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Bir kadını, bir anneyi, bir öğretmeni hedef alan bu menfur saldırının faillerinin adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Selçuk, İstanbul Avcılar'da dün boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Çelik için taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitim ailesinin değerli bir üyesi olan Ayşegül Çelik'in menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasının derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Ayşegül öğretmenimizin insanlıktan ve sevgiden nasibini almamış bir cani tarafından öldürülmüş olmasını şiddetle lanetliyorum. Bir kadını, bir anneyi, bir öğretmeni hedef alan bu menfur saldırının faillerinin adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. Üzülerek ifade etmeliyim ki fail, ne ceza alırsa alsın Ayşegül öğretmenimiz bir daha asla aramızda olmayacaktır.

İnsanlığın kanayan yarası haline gelen kadına karşı şiddetin son kurbanlarından olan değerli öğretmenimize ve olayda hayatını kaybeden sevgili annesine Cenabı Allah'tan sonsuz rahmet, acılı ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen Ayşegül Çelik taziye mesajı

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