Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik'le ilgili paylaşımında, "Kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik için "Hem Ayşe hem Gül" başlıklı bir mesaj paylaştı.
Erkek figürünün önde, kadının figürünün arkada yer aldığı okul geçidi trafik levhası üzerine yaptığı paylaşımda Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz, kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman, o zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız. Bunları cesurca yapabilmemiz için bize gayret, Ayşegül öğretmene Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum."
Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!
Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum