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Bakan Soylu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Bakan Soylu’nun mesajı şöyle:
"Madde ve manâ arasında farklı yerlerde kendini konumlandıran birbirinden çok farklı milletler, topluluklar vardır. Manâ’ya yaklaştıkça merhamet, maddeye yaklaştıkça da dünyada zulüm hakim olur.
En büyük övünç kaynaklarımızdan biri odur ki Aziz Milletimiz, dünya üzerinde varolduğu ilk günden itibaren manâ tarafına ağırlık vermiş, iyi ile kötünün savaşında iyinin, zalime karşı mazlumun, batıla karşı hakkın tarafında olmuştur. Ve esasen bizim tarihimiz, savaşlar ve devlet kurmaların ötesinde bu madde ve mana mücadelesinin tarihidir.
103 Yıl önce Çanakkale’de verdiğimiz mücadelenin anlamı da esasen tam olarak budur. Gözünü madde, kalbini zulüm bürümüş zihniyetler elbirliği ile insanlığın son kalesi olan Anadolu’nun boğazına sarılmış, ancak bu Aziz Milletin evlatları, inançlarından ve imanlarından aldığı güçle manâyı maddeye bir kez daha üstün kılmıştır. Çeliğin her türlüsü, bombaların en güçlüsü, Şehadet aşkının önünde etkisiz kalmış, varoluş mücadelemiz sınırlarımızı aşarak hakkın batıla galebe çalmasıyla neticelenmiştir.
Üzerinden bir asır geçti. Silahlar daha gelişmiş, insanlar daha başka... Ancak bu topraklardaki şehadet ruhu da, verilen mücadelenin hayatiyeti ve anlamı da aynı şekilde devam etmektedir. 15 Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı Operasyonu’nda ve evlatlarımızın dağ başlarında, mağara kovuklarında, şehirlerde teröristlerle verdiği mücadelede ortaya koyduğu ruh, Çanakkale ruhunun aynısıdır.
Medeniyetin beşiği olan bu topraklardaki varoluş mücadelemiz, dünyaya adaleti, hakkı, merhameti üstün kılma mücadelemiz, elbette ki gelecekte de devam edecektir. Bunun en önemli adımlarından birisi de ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedefleriyle buluşturmak olacaktır. Ancak, şartlar ne olursa olsun, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın Aziz Milletimizin manâyı maddeye tercih eden duruşu, şehadete ve şehitlerine olan sevgisi, gücünü silahtan değil iman ve inançtan alan anlayışı baki kalacaktır.
Bu vesileyle 103. Yıldönümü münasebetiyle Aziz Milletimizin Çanakkale Zaferi’ni tebrik ediyor;
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Hem Çanakkale’de hem de bütün tarihimiz boyunca, hak yolunda ve vatan uğruna şehit düşmüş, gazi olmuş bütün ecdadımızı, evlatlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."

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