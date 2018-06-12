- BAKAN SOYLU: 21. YÜZYILDA TÜRKİYE'Yİ YILDIZ BİR HALE GETİRMEK ÇALIŞALIM

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yeni binasını hizmete açtı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, SGK İstanbul il müdürü Murat Göktaş ve SGK çalışanlarının katıldığı açıllışta konuşan Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Çok çalışalım. Çok gayret gösterelim. Milletimizin yakaladığı bu fırsatı, 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek için çalışalım. Bir lider ve onun kadrosuyuz. Allah hayırlı ve uğurlu eder inşallah. Allah bizi milletimize mahcup etmez, şuradan giren insanlar hem hizmet için hem de çalışanlar için 'Allah razı olsun' desin. Her 'Allah razı olsun' işinizin çok daha iyi yapılmasına sebebiyet teşkil eder. Çünkü şunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Biz varız doğru. Ama bütün kainatın yaratıcısı ve karar vericisi Cenabı Allah'tır. Biz eğer onun elçisi olan insanlara iyi şekilde davranırsak bilmenizi istiyorum ki hem ülkemiz hem ailelerimiz hem şahsımız hem milletimiz musibetlerden kurtulur. Bizim inancımız budur. Ve bu inançla birlikte adımlarımızı atıyor ve bu adımla birlikte adımlarımızı gerçekleştiriyoruz."