- Bakan Soylu: 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek için çalışalım

"Çok çalışalım. Çok gayret gösterelim. Milletimizin yakaladığı bu fırsatı, 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek için çalışalım. Bir lider ve onun kadrosuyuz. Allah hayırlı ve uğurlu eder inşallah. Allah bizi milletimize mahcup etmez, şuradan giren insanlar hem hizmet için hem de çalışanlar için 'Allah razı olsun' desin. Her 'Allah razı olsun' işinizin çok daha iyi yapılmasına sebebiyet teşkil eder. Çünkü şunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Biz varız doğru. Ama bütün kainatın yaratıcısı ve karar vericisi Cenabı Allah'tır. Biz eğer onun elçisi olan insanlara iyi şekilde davranırsak bilmenizi istiyorum ki hem ülkemiz hem ailelerimiz hem şahsımız hem milletimiz musibetlerden kurtulur. Bizim inancımız budur. Ve bu inançla birlikte adımlarımızı atıyor ve bu adımla birlikte adımlarımızı gerçekleştiriyoruz."

ÇALIŞANLARA HZ. ALİ'DEN ÖRNEK VERDİ

Hz Ali'nin güzel bir sözü olduğunu söyleyen Bakan Soylu, " Valileri gönderirken valilere der ki: 'Sakın küçük işleri ihmal etmeyin. Küçük işler büyük işlerin zekatıdır. Küçük işleri hallederseniz büyük işlerde Allah ve milletin duası yardımcımız olur.' Onun için burada çalışan arkadaşlarıma söylüyorum. Bilesiniz ki; bu vatandaşın işi halledildiği zaman, çok daha güler yüzlü onun işinizi hallettiğiniz zaman, biliniz ki sizden sonra gelecek nesillerin zihni açık olur. Bahtları açık olur. Gelecekleri açık olur. Belalar ve musibetler onların semtlerine uğramazlar. Biz buna teslimiz. Ve bu teslimiyet, devam ettiriyoruz. Sadece ölçünüz bu olsun" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bu anlamlı törende bulunmaktan çok memnun oldum. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının logosunun önünde konuşma yapmak bana hem ayrıca bir onur verdi. Bu güzel binayı bitirenlere minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Kurdele kesme töreninin ardından bir süre binanın içini gezen Soylu, seçim çalışmalarına devam etmek için binadan ayrıldı.

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