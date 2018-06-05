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Bakan Soylu, Adıyamanlılarla sahurda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 04:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Türkiye için, bu millet için, vatanımız için en büyük direnç kaynağı demokrasidir. Ve demokrasiden aldığı güçle kendisine kurulan tüm oyunları bozmuştur. 15 Temmuz’dan sonra sandıkla yepyeni bir sisteme adım atmıştır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye için, bu millet için, vatanımız için en büyük direnç kaynağı demokrasidir. Ve demokrasiden aldığı güçle kendisine kurulan tüm oyunları bozmuştur. 15 Temmuz’dan sonra sandıkla yepyeni bir sisteme adım atmıştır." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi’de ziyaretlerde bulundu. Adıyamanlılar Derneği’nde vatandaşlarla sahurda bir araya gelen Soylu, burada sahur yaptı.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde birçok insanın duası ve arzusunun, güzel memleketimizin ayakta kalması olduğunu söyledi.

Bunu demokrasiyle, sandıkla, reyle, oyla başarılı bir şekilde sağlamış bir Türkiye olduğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, darbeleri aşmış. Nasıl aşmış? Reyle, oyla ve sandıkla aşmış. Türkiye birçok hizmet görmüş. Neyle görmüş? Reyle, oyla, sandıkla görmüş. Türkiye Ezan-ı Muhammedi'yi aslıyla buluşturmuş. Bunu nasıl sağlamış? Reyle, oyla, sandıkla sağlamış. Türkiye 3 bin dolardan 11 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesine geldi. Bunu neyle sağlamış? Reyle, oyla ve sandıkla. Türkiye için, bu millet için, vatanımız için en büyük direnç kaynağı demokrasidir.’’

Türkiye’nin, demokrasiden aldığı güçle kendisine kurulan tüm oyunları bozduğunu kaydeden Soylu, "15 Temmuz’dan sonra sandıkla yepyeni bir sisteme adım atmıştır. Ve güçlü bir meclisin olacağı, güçlü bir hükümetin olacağı, güçlü bir Türkiye’nin olacağı, artık eski hükümet-meclis çatışmalarının yaşanmayacağı, bundan istifade edenlerin, oligarşik bürokrasinin, ulusal sermayenin artık kendisine istifade alanı bulamayacağı yepyeni bir sisteme gidiyoruz. Bunu da Türkiye reyle, oyla, sandıkla ve demokrasi ile sağlamıştır. Bunu söylememin sebebi şudur. Aslında bu millet iradesidir. Milletin kararıdır." diye konuştu.

Milleti mahkum etmek, onu bir şekilde kendi istediği çerçeve içine koymak isteyenlere milletin her zaman güzel bir cevap verdiğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"1960 darbesi oldu, millet 1965’te cevap verdi. 1980 darbesi oldu, millet rahmetli Özal ile cevap verdi. 28 Şubat oldu, millet 2002’de Tayyip Erdoğan ile cevap verdi. O kadar güzel cevaplar verdi ki Gezi olayları oldu, 2014 Mart seçiminde cevap verdi. 17-25 Aralık oldu, 2014 Mart seçiminde cevap verdi. 15 Temmuz oldu, 2017 Nisan'ında referandumla cevap verdi. Bizim milletimiz halis millettir, feraset sahibi millettir. İşini bilir."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyamanlılar Derneği sahur seçim sultangazi

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