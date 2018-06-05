Bakan Soylu, Adıyamanlılarla sahurda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye için, bu millet için, vatanımız için en büyük direnç kaynağı demokrasidir. Ve demokrasiden aldığı güçle kendisine kurulan tüm oyunları bozmuştur. 15 Temmuz’dan sonra sandıkla yepyeni bir sisteme adım atmıştır." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi’de ziyaretlerde bulundu. Adıyamanlılar Derneği’nde vatandaşlarla sahurda bir araya gelen Soylu, burada sahur yaptı.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde birçok insanın duası ve arzusunun, güzel memleketimizin ayakta kalması olduğunu söyledi.

Bunu demokrasiyle, sandıkla, reyle, oyla başarılı bir şekilde sağlamış bir Türkiye olduğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, darbeleri aşmış. Nasıl aşmış? Reyle, oyla ve sandıkla aşmış. Türkiye birçok hizmet görmüş. Neyle görmüş? Reyle, oyla, sandıkla görmüş. Türkiye Ezan-ı Muhammedi'yi aslıyla buluşturmuş. Bunu nasıl sağlamış? Reyle, oyla, sandıkla sağlamış. Türkiye 3 bin dolardan 11 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesine geldi. Bunu neyle sağlamış? Reyle, oyla ve sandıkla. Türkiye için, bu millet için, vatanımız için en büyük direnç kaynağı demokrasidir.’’