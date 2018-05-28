Bakan Soylu: Artık dağa çıkma yok

Cansel KİRAZ - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan 3 yıl önce 2 bin kişinin üzerinde dağa çıkış vardı. Geçen yıl sadece 160 civarındaydı. Şimdi ilk 5 ayda sadece 40. Ama buna rağmen teslim olanları saymıyorum, etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 400'ü aştı. Artık dağa çıkma yok." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Kasımpaşa'daki Camiikebir Camii'nde öğle namazına müteakip bir vatandaşın cenaze törenine katıldı. Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra Antalya Akseki Bademli Beldesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne gelerek burada konuşma yaptı.

"ARTIK DAĞA ÇIKMA YOK"

Buradaki konuşmasınra Bakan Soylu, "Bundan 3 yıl önce 2 bin kişinin üzerinde dağa çıkış vardı. Geçen yıl sadece 160 civarındaydı. Şimdi ilk 5 ayda sadece 40. Ama buna rağmen teslim olanları saymıyorum, etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 400'ü aştı. Artık dağa çıkma yok. Artık belediyelerden beslenemiyor. Korku salarak insanlardan para alamıyor. Bize bir dayatma yaptılar. Bize dediler ki, 'Bizim dediğimiz olursa bu iş biter'. İşte oralara biz huzur getirdik" dedi.