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Bakan Soylu: Artık dağa çıkma yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan 3 yıl önce 2 bin kişinin üzerinde dağa çıkış vardı.

Cansel KİRAZ - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan 3 yıl önce 2 bin kişinin üzerinde dağa çıkış vardı. Geçen yıl sadece 160 civarındaydı. Şimdi ilk 5 ayda sadece 40. Ama buna rağmen teslim olanları saymıyorum, etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 400'ü aştı. Artık dağa çıkma yok." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Kasımpaşa'daki Camiikebir Camii'nde öğle namazına müteakip bir vatandaşın cenaze törenine katıldı. Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra Antalya Akseki Bademli Beldesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne gelerek burada konuşma yaptı.

"ARTIK DAĞA ÇIKMA YOK"
Buradaki konuşmasınra Bakan Soylu, "Bundan 3 yıl önce 2 bin kişinin üzerinde dağa çıkış vardı. Geçen yıl sadece 160 civarındaydı. Şimdi ilk 5 ayda sadece 40. Ama buna rağmen teslim olanları saymıyorum, etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 400'ü aştı. Artık dağa çıkma yok. Artık belediyelerden beslenemiyor. Korku salarak insanlardan para alamıyor. Bize bir dayatma yaptılar. Bize dediler ki, 'Bizim dediğimiz olursa bu iş biter'. İşte oralara biz huzur getirdik" dedi.

MUHALEFETE 'DEMİRTAŞ' TEPKİSİ
Bakan Soylu, "Diyorlar ki, ' Demirtaş hapisten çıksın'. Kim söylüyor? Rahmetli Erbakan'ın partisinin başkanı söylüyor. Kim söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi, güya 'Biz Atatürk'üz' diye sağda, solda bize afra tafra yapanlar... Orada 6-7 Ekim'de talimatla 53 kişiyi katledilen talimatın sahibi olanın, bugün hapisten çıkmasını karşı karşıya kaldığı suçlardan onu bizim yok saymamızı, milletin tekrar içine girmesini, tekrar aynı şeyleri devam ettirmesini istiyorlar. Kim istiyor? Güya milliyetçiliği ile övünen, daha önce milliyetçi bir partide bulunan ondan sonra da şimdi yeni bir parti kuran, güya ona kalmış gibi 'Demirtaş hapisten çıksın da o da kendi propagandasını yapsın'. Doğru, kendi propagandasını yapmaz, PKK'nın propagandasını yapar. Ne oldu? Bu huzur mu sizi sıkıntıya soktu?" diye konuştu.

"YEPYENİ BİR SİSTEME ADIM ATACAĞIZ"
"Yoruldu bu millet" diyen Soylu, "Parlamentonun hükümete yaptığı baskıdan, hükümetin parlamentoya yaptığı baskıdan, bu sistemin bu istismarını, bir taraftan yabancı piyasaların, bir taraftan da oligarşik bürokrasinin kullanıp da aslında bugün ulaşmak istediğimiz seviyelere ulaşamadığımızdan dolayı yoruldu. Bu millet darbelerden yoruldu, bu millet ekonomik krizlerden yoruldu. 24 Haziran akşamından sonra yepyeni bir sistemle, herkesin kendi işini yaptığı, parlamentonun güçlü olduğu, hükümetin güçlü olduğu, kimsenin birbirinin işine karışmadığı ama denetlediği ama esas gücün milletin elinde olduğu yepyeni bir sisteme adım atacağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasının ardından Beyoğlu Rizeliler Derneği'ni ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)

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