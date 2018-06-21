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Bakan Soylu, Beşiktaş'ta vatandaşlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Tayyip Erdoğan büyük devrimcidir. İnsansız hava aracını Türkiye yapamazdı. Amerika, Avrupa, İsrail hepsi Türkiye'nin bu insansız hava araçlarının yapmaması için öyle bir sıkıştırma içerisine girdiler ki... Bir cesaretle birlikte Türkiye bugün insansız hava araçlarını yaptı, Atak helikopterini yaptı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan büyük devrimcidir. İnsansız hava aracını Türkiye yapamazdı. Amerika, Avrupa, İsrail hepsi Türkiye'nin bu insansız hava araçlarının yapmaması için öyle bir sıkıştırma içerisine girdiler ki... Bir cesaretle birlikte Türkiye bugün insansız hava araçlarını yaptı, Atak helikopterini yaptı." dedi.

Beşiktaş'ta, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) önündeki alanda düzenlenen mitingde konuşan Soylu, çok yoğun bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, pazar günü sadece yöneticilerin seçilmeyeceği aynı zamanda dünya üzerindeki Türkiye'den yardım bekleyenlerin kaderine ait bir seçim yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet'ten sonra darbeciler tarafından 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la Türkiye'nin sıçramaya geçmek istediğini ama engellendiğini aktaran Soylu, aynı güçlerin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemeye çalıştığına dikkati çekti.

AK Parti hükümetlerinin 16 yıldır yaptığı hizmetlerle Türkiye'yi daha ileriye götürebileceğini gösterdiğini vurgulayan Soylu, bununla dünyaya mesaj verildiğini söyledi.

Yıllarca Türkiye'nin Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-antilaik olarak ayrılmaya çalışıldığını anlatan Soylu, Türkiye'nin aşamadığı sorun bulunmadığını kaydetti.

Türkiye'nin çok önemli bir enerji hattı üzerinde olduğunu ve tarih boyunca bu nedenle saldırıya maruz kaldığını dile getiren Soylu, Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Soylu, AK Parti iktidarı öncesinde halkın çok ciddi sorunlar yaşadığını, hastanelerin yetersiz kaldığını ve tedavi göremeyen insanların bulunduğunu belirterek, AK Parti iktidarıyla birlikte en ucra köye kadar sağlık hizmeti veren bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarlarıyla sağlık, eğitim, ekonomi ve savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yaptığını aktaran Soylu, Türkiye'nin yerli silah ve helikopter üreten bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Eski Türkiye'nin Avrupa ve ABD ne diyorsa onu yaptığını dile getiren Soylu, bugün AK Parti'nin bu güçlere rağmen Türkiye için hizmetlerine devam ettiğini vurguladı.

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- "Tayyip Erdoğan büyük devrimcidir"

Türkiye'nin ekonomi, sağlık, kendi silahını üretme konusunda ve yaptığı hizmetlerle büyük bir devrime imza attığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan büyük devrimcidir. İnsansız hava aracını Türkiye yapamazdı. Amerika, Avrupa, İsrail hepsi Türkiye'nin bu insansız hava araçlarının yapmaması için öyle bir sıkıştırma içerisine girdiler ki... Bir cesaretle birlikte Türkiye bugün insansız hava araçlarını yaptı, Atak helikopterini yaptı, Altay tanklarını yapıyor ve bizim füzelerimizi, akıllı mühimmatlarımızı yapıyor. Biz bugün nasıl terörle mücadele ediyoruz? Teknolojimizi yükselterek, beşeri kabiliyetimizi arttırarak ama illaki havadan, yerden kendi kabiliyetlerimizle teröre aman vermiyoruz. Bizim akıllı mühimmatlara ihtiyacımız olsa, Amerikan Senatosundan geçiremezdik, çok net söylüyorum. Vermezler. Türkiye, terörle, anarşiyle uğraşsın istiyorlar."

AK Parti öncesinde Türkiye'de insanların "ben dindarım", "ben Aleviyim", "ben Kürd'üm" diyemediğini aktaran Soylu, AK Parti'den sonra herkesin kendi kimliğini rahatlıkla dile getirdiğini ve bunu sağlayan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki tüm değişimlerin demokrasiyle, oyla olduğuna dikkati çeken Soylu, muhalefetin kazanmak için HDP ve terör örgütü PKK ile iş birliği yapmaması gerektiğini söyledi.

Terör örgütleri PKK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ ile mücadelenin yarım kalmaması için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, aynı şekilde uyuşturucu ile mücadelede de ciddi başarı elde ettiklerini ve bunun yarım kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik söylemlerini eleştirerek, bunun "teröre destek vermek" anlamına geldiğini ifade etti.

Seçimleri kazanacaklarına inandığını belirten Soylu, "Bu seçimi kazanmamız yetmez, çok güçlü bir şekilde kazanmamız gerekir. Bizi her konu da eleştirebilirler ama biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik, FETÖ'cülere de darbecilere de teslim etmedik." diye konuştu.

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ak parti - 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Beşiktaş Mitingi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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