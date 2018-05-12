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Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

ALIŞVERİŞ YAPTI Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından esnafı ziyaret etti.

Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı (2) 

ALIŞVERİŞ YAPTI
Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından esnafı ziyaret etti. Tarihi kentte çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Soylu, bazı iş yerlerinden alışveriş yaptı. Turizme yönelik iş yerlerinde esnafla sohbet eden Bakan Soylu, bir gümüş telkari esnafından eşi için hediye aldı. Yol üstündeki bir pastanede vatandaşlara tatlı ikram etti. Esnaf ziyaretinde sıcak karşılanan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmedi. İş yerlerinde çalışan esnaf ile kısa süreli sohbet ederek, sorun ve taleplerini de dinleyen Bakan Soylu, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak dağıttı.
FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı (2) Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı (2) Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı (2) Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı (2)

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