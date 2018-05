Bakan Soylu: Bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - MARDİN'de 13 ili kapsayan 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki valilere seçim güvenliği konusunda talimatlar vererek, "Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır"dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Uluslararası Dağ Bisikleti Mardin Kupası Yarışması'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu, daha sonra özel bir otelde düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Muş ve Bingöl valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da hazır bulundu. Toplantıda seçim güvenliği hakkında alınan önlemleri anlatan İçişleri Bakanı Soylu, her seçimin ve her dönemin karakteri, mevzuatı, mahiyeti ve psikolojisinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, "Dünyanın ve uluslararası gündemin de takip ettiği bir seçim sürecini yaşayacağız. Seçim, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak, vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde, güvenlik zaafiyetine yol açmadan sandığa gitmesini temin etmemiz lazım"dedi.

VALİLERE SEÇİM TALİMATLARI

Toplantıda bölgedeki valilere seçim güvenliğine ilişkin talimatlar veren Bakan Soylu, 24 Haziran'da en önemli konunun; güvenliğin bahane edilip, ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesi olduğunu söyledi. Bölge valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürlerine, YSK'nın genelge ve kararlarını sürekli takip edip, mutlaka okumaları ve buna göre hareket etmeleri talimatını veren Bakan Soylu, "YSK'nın çıkardığı genelgeler ve kararlar okunacak. Valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları bunu okuyacak ve değerlendirecektir. Bu yeni hükümet sisteminin ilk seçimi olacak. Bu nedenle de mevzuat itibariyle de bir takım yenilikler söz konusu. Yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki; daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Haliyle her zamankinden daha büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi açıdan sonuçları, bizim bakanlık olarak görevimiz dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşın özgür iradesini herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sandığa yansıtacak ortam oluşturmaktadır. Bizim yapmamız gereken güveni temin edebilecek adımları atmaktır. Bu da sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için gitmedik yer bırakılmayacak. Çünkü bu memleket bunun acısını çok çekti. Onlar istiyorlar ki, terör örgütünün talimat verdiği adamlar görev yapsınlar, istedikleri gibi tehdit etsinler, biz de aval aval bakalım. Öyle bir Türkiye kalmadı, herkes bunu böyle bilsin. 'Terör örgütüne yaranacağım' diye söz söylemeye çalışanlara güvenlik gereği olarak gerekli cevabı vermek zorundayız. Vatandaşımız kendi hür iradesiyle oyunu verecektir. Eski Türkiye manzaralarını ve alışkanlıklarına kendi zihinlerinde tekrar yaşatmak isteyenler hep olacaktır. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız"dedi.

74 HELİKOPTER VE 531 BİN PERSONELLE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçim öncesi miting alanlarında özel tedbirler olacağını belirten Soylu, "İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak, seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir. Emniyet personeli, jandarma ve güvenlik korucuları ile birlikte 531 bin personel görevinin başında olacaktır. 74 helikopter ve insansız hava araçları da görev alacaktır. Küçük insansız hava aracı olarak tabir ettiğimiz droneler de kullanılacaktır. Olası provokatif eylemlere ilişkin tüm birimlerdeki personeller tam kapasite ile görevlerinin başında olacaktır."

SİBER SUÇLAR İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Sosyal medyada terör örgütü propagandası vesaire ile siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerin görevinin başında olacağını kaydeden Soylu, "Burada dikkat edilecek en önemli konu güvenliği bahane edip, ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Esas olan özgürlüğü temin edebilmektir."dedi.

TRAFO UYARISI

Yeni bir trafo tartışmasının yaşanmaması için valilerden bütün önlemlerin alınmasını isteyen Bakan Soylu, "Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık torbalarının olduğu depolarının aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır. 16 Nisan'da hiçbir tartışma olmadı. Ama Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır. Yukarıdan aşağı aydınlatma ve tüm kameralar kontrol edeceğimiz hususlardan bir tanesidir. Seçim herhangi bir aksiliğin telafi edilemeyeceği bir hadisedir. Biz merkezden YSK ile sürekli irtibatta bulanacağız ve gelen bütün bilgileri teker teker size aktaracağız. Gerek seçim kanunu, gerekse YSK'nın ortaya koyduğu talimatların tamamı arkadaşlarımız tarafından gerek valiliklerimiz gerek güvenlik birimlerimiz tarafından takip edilmelidir" dedi.

AMERİKA'DAN ÖRNEK VERDİ

Seçim güvenliği konusunun Türk demokrasinin en başarılı olduğu konulardan biri olduğunu belirten Soylu, "Amerika, seçim meselesini her seçimde eline yüzüne bulaştıran bir ülkedir. Tartışmaları bitmez, diğer seçim gelene kadar. Oysa Türkiye pazar günü seçimi yapar, pazartesi herkes olgunlukla işine başlar. Türkiye de iki seçim vardır tartışılan. 1946 ve 1982 referandumu. Bu iki seçimin dışında Türkiye'nin tartıştığı seçim yok.16 Nisan referandumunda İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu seçim döneminin sonunda kazanan her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz olacak."diye konuştu.

