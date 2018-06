Bakan Soylu, canlı yayında

Burada bir şey daha var; adamı yakalıyorsunuz, yakaladıktan sonra tabii ki itiraflarda bulunuyor. Bu da bize yeni pencereler ve halkalar açıyor. Aralarındaki yazışmaları, bilgisayardı, telefondu bunların dijital ve siber incelenmesinden sonra elde edilen sonuçlara bakıyoruz ki bunlar kendi aralarında her şeyi düşünüyorlar. Yeni bir darbeyi ve suikast yapmayı düşünüyorlar. Bütün bunların tamamını kendi aralarında değerlendiriyorlar. Kuvvetleri, takatleri var mı? Kuvvetleri, takatleri şöyle; bunu da iyi ortaya koymak gerekir. Yani Avrupa'da, hatta Balkanlar'ın bir kısmında FETÖ yapılanması var.

"Bize gelen istihbari bilgiler, aralarında yaptıkları değerlendirmeler ve özellikle hedef aldıkları kişiler ve kitlelerle ilgili bugüne kadar eylem yapmış olsalardı, ki bunların birçoğunu biz engelliyoruz, gerek PKK'nın gerekse de FETÖ'nün bu konuda engellenen çok eylemi var. Bizim bunları kamuoyuyla sürekli paylaşmamamız doğru olanıdır. Bu dünyanın her tarafında var. Olmuş olsaydı Türkiye kaotik bir ülke haline dönerdi. Allah'tan çok konuşup az eylem yapıyorlar.

Sadece içeride bir operasyon yapıyor değiliz. Aynı zamanda dışarıda da bu operasyonun özellikle lojistik ayağını ve aslında mental ayağını kesmeye çalışıyoruz. Çünkü Avrupa'nın bir kısmı hala FETÖ'nün terör örgütü olduğu konusundaki kabulü, kendisinde içselleştirmemiş ve bunu devam ettiriyor."

FETÖ'nün darbe de dahil olmak üzere her şeyi kendi içerisinde değerlendirdiğini yineleyen Soylu, "Her hafta terörist başı Fetullah Gülen oradan yayın yapıyor. Sözde sohbetlerde bulunuyor. Dini sohbetlerin ötesinde içerisinde birtakım hem subliminal hem de direkt mesajlar veren sohbetler. O subliminal mesajlardan darbe çağrısı yapıyor hem de daha da önemlisi bu düzenin tamamen yıkılacağını ve her şeyin kendi ellerine geçeceğini söylüyor. Sürekli olarak söylediği de bunu bazen rüyalara dayandırıyor, bazen dini terminolojiye dayandırıyor, bütün hepsine dayandırarak orada mümkün olduğunca kendi örgütünü sürekli ayakta tutmaya yönelik adımlar atıyor. Ekonomik destekler veriyor. Tabii bunlar gün geçtikçe azalıyor." diye konuştu.