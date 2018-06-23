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Bakan Soylu, canlı yayında soruları cevapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "(Seçim propaganda süreci) Şu ana kadar 317 olay olmuş. Suruç hariç, ufak tefek olayların dışında Türkiye'de şu anda hakikaten karnaval ve demokrasi havasında bir seçim geçti" - "(CHP seçmenine yönelik "HDP'ye oy vermeyin" çağrısı) Onlar da çıkıyorlar sabahtan akşama kadar AK Parti seçmenine çağrıda bulunuyorlar. Ben de CHP seçmenine çağrıda bulunuyorum ve ben İçişleri Bakanı olarak çağrıda bulunuyorum. Ben terörle mücadele ediyorum" - "(FETÖ imamlarına ait telefonların analizi) Bu iki sözde imamın o gece (15 Temmuz) Pensilvanya, FETÖ ile hangi irtibatları telefonun üzerinden kurdukları ortaya çıktı. Teknik analizde o geceki telefon ve yazışma trafiği... Hatta şuna kadar var, bir cümlesini söyleyeyim 'Gerekirse namazı bozdurun, çok acil bir durum var' diyor" - "Kandil'i biz aldığımız, ay yıldızlı bayrağı oraya diktiğimiz, evlatlarımız oraya oturduğu andan itibaren Diyarbakır, Hakkari, Şırnak da tam özgürleşecektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim propaganda çalışmalarına ilişkin "Şu ana kadar 317 olay olmuş. Suruç hariç, ufak tefek olayların dışında Türkiye'de şu anda hakikaten karnaval ve demokrasi havasında bir seçim geçti." dedi.

Soylu, katıldığı Habertürk TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Silivri Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitinginde CHP seçmenine yönelik yaptığı "HDP'ye oy vermeyin" çağrısına ilişkin soru hakkında Soylu, "Onlar da çıkıyorlar, sabahtan akşama kadar AK Parti seçmenine çağrıda bulunuyorlar. Ben de CHP seçmenine çağrıda bulunuyorum ve ben İçişleri Bakanı olarak çağrıda bulunuyorum. Ben terörle mücadele ediyorum." dedi.

Soylu, terör örgütünün şımartılmaması gerektiğini vurgulayarak HDP ile PKK arasında doğal kanalın olmadığını kimsenin izah edemeyeceğini söyledi.

Türkiye'de dindarlık, Alevilik ve Kürtlük olmak üzere üç fay hattı olduğunu ve Türkiye'nin yıllardır bunlarla oyalandığını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fay hatlarını tartışılır ve tehdit olmaktan çıkardığını ifade etti.

- Seçim güvenliği

Soylu, her seçimde aynı araç plakasıyla oyların çalındığına yönelik sosyal medyada paylaşım yapanların yakalandığını bildirdi.

Seçmenin hür iradesiyle oyunu kullanması için çalıştıklarını kaydeden Soylu, seçim propaganda çalışmalarının karnaval havasında geçtiğini söyledi.

7 Haziran seçimlerinde bin 335, 1 Kasım seçimlerinde 708, halk oylamasında ise 780 olayın olduğunu anımsatan Soylu, "Şu ana kadar 317 olay olmuş. Suruç hariç, ufak tefek olayların dışında Türkiye'de şu anda hakikaten karnaval ve demokrasi havasında bir seçim geçti." dedi.

- FETÖ imamlarının telefonları çözüldü

Soylu, FETÖ'nün hava ve deniz imamlarının telefonlarının kendilerinde olduğunu, ellerindeki bir telefonun ise sahibini henüz tespit edemediklerini belirterek, "Bu iki sözde imamın o gece Pensilvanya, FETÖ ile hangi irtibatları telefonun üzerinden kurdukları ortaya çıktı. Teknik analizde o geceki telefon ve yazışma trafiği... Hatta şuna kadar var, bir cümlesini söyleyeyim 'Gerekirse namazı bozdurun, çok acil bir durum var' diyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i iade etmemek için ayak sürüdüğünü belirten Soylu, bu belgeyle birlikte ABD'nin Gülen'i koruyan anlayıştan vazgeçmesinin en temel talepleri olacağını bildirdi.

- Kandil operasyonu

Kandil'in önemine işaret eden Soylu, "Kandil'i biz aldığımız, ay yıldızlı bayrağı oraya diktiğimiz, evlatlarımız oraya oturduğu andan itibaren Diyarbakır, Hakkari, Şırnak da tam özgürleşecektir." diye konuştu.

Soylu, teröristlerin Kandil'den Sincar'a geçtiklerine ilişkin kendilerinde bilgi olmadığını belirterek alınan istihbarat sonucu Kandil'e düzenlenen operasyonda teröristlerin toplantı halinde vurulduğunu kaydetti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'ta seçim çalışmaları yürüttüğü sırada meydana gelen silahlı saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Soylu, "Ben esas itibarıyla niçin 'Bundan Muharrem İnce sorumludur' dememdeki kasıt şudur, eğer siz şımartırsanız, sadece Demirtaş'a gitmiyorsunuz, aslında Demirtaş'ın temsil ettiği ve harekete geçirebileceği biraz önce söylediğim kişileri harekete geçirebiliyorsunuz. Orada esas PKK'nın bir özgüven kazanabileceği anlayışı ortaya koyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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Habertürk TV İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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