Bakan Soylu, canlı yayında soruları cevapladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim propaganda çalışmalarına ilişkin "Şu ana kadar 317 olay olmuş. Suruç hariç, ufak tefek olayların dışında Türkiye'de şu anda hakikaten karnaval ve demokrasi havasında bir seçim geçti." dedi.

Soylu, katıldığı Habertürk TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Silivri Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitinginde CHP seçmenine yönelik yaptığı "HDP'ye oy vermeyin" çağrısına ilişkin soru hakkında Soylu, "Onlar da çıkıyorlar, sabahtan akşama kadar AK Parti seçmenine çağrıda bulunuyorlar. Ben de CHP seçmenine çağrıda bulunuyorum ve ben İçişleri Bakanı olarak çağrıda bulunuyorum. Ben terörle mücadele ediyorum." dedi.

Soylu, terör örgütünün şımartılmaması gerektiğini vurgulayarak HDP ile PKK arasında doğal kanalın olmadığını kimsenin izah edemeyeceğini söyledi.

Türkiye'de dindarlık, Alevilik ve Kürtlük olmak üzere üç fay hattı olduğunu ve Türkiye'nin yıllardır bunlarla oyalandığını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fay hatlarını tartışılır ve tehdit olmaktan çıkardığını ifade etti.