Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te hakkında gensoru görüşülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “4 Şubat 2012 günü Fetullah Gülen’le görüşme yaptın mı? 4 Şubat’tan 3 gün sonra ne oldu?” diye sormuştu. Özel'in bu iddialarının ardından Bakan Soylu, iddia edilen tarihle ilgili pasaport kaydını basınla paylaştı. Soylu'nun pasaport kaydına göre 4 Şubat 2012 tarihinde Umre'de olduğu ortaya çıktı.
Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL DE TWİTTER’DAN YANIT VERDİ
Bu açıklamanın hemen ardından Özgür Özel de Twitter hesabından son dakika bir açıklama geldi. Özel, “Fetullah'la görüştün mü? Kaç kez? Ne zaman? Soylu'nun bir haftada 2 kez yüzüne sorduk. 49 + 22 = 71 dakika konuştu cevap veremedi. Şimdi kontrolündeki hesaplar Aralık 4 çıkış 11 giriş kaydı paylaşıyor. Bir de Umre vizesi Kürsüde sus. Burada trolle Yok öyle. Karşıma çık karşıma” karşılığını verdi.
(İHA)
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