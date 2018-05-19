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Bakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kentte horon, halay ve zılgıtlarla kutlandı.

Bakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kentte horon, halay ve zılgıtlarla kutlandı.
Diyarbakır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı valilik önünde yapılan etkinliklerle kutlandı. Geniş güvenlik önemleri altında düzenlenen kutlama programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuması ile devam etti. Küçük çocukların halay gösterilerinin ardından, öğrenciler Karadeniz bölgesine özgü foklor oyunu sergilendi. Horon tepen öğrencilerin etkinlikleri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Karadeniz ekibinin ardından sahneye bu kez Diyarbakır ekibi çıktı. Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken öğrenciler,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı zılgıtlar çekerek kutladı. Kutlamalar, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediyelerini vermesiyle son buldu.
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Bakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldıBakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldıBakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldıBakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

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