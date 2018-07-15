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Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz lideri, kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü." dedi.

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DHA

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PKK İçişleri Bakanlığı mehmet yakışır eren bülbül

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