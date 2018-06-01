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BAKAN SOYLU, ERDOĞAN'IN SEÇİM HESABINA PARA YATIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesabına para yatırdı.  24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri çalışmaları kapsamında İstanbul'da bulunan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesabına para yatırdı.
24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri çalışmaları kapsamında İstanbul'da bulunan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu. Soylu ilk olarak Gaziosmanpaşa Ziraat Bankası Merkez Şubesi'ne gelerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için açılan hesaba para yatırdı. Makbuzunu alan Soylu, "Vatandaşlarımız tercih edecekleri adaylara hem ekonomik hem de siyasal destek veriyorlar. Gaziosmanpaşa'daki arkadaşlarımızla hep beraber ekonomik destek verelim dedik. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu aynı şekilde hep birlikte değerlendirmiştik. Güzel tablolar ortaya çıkmıştı. Bugün yine güzel tablolar var. Para yatırmak için kuyrukta olan insanlar var. Bu aslında demokrasimizin ne kadar geliştiğinin, ülkenin seçimlere, milletin seçimlere olan yatkınlığının ve bu konuda destekleme kabiliyetlerinin ne kadar iyi noktaya geldiğini, dünya demokrasilerine yönelik bir örnek olarak ortaya koymaktadır" dedi.
Bakan Soylu, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgi gösterdiği Soylu, meydanda kurulan, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim çadırlarını da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Soylu'nun bankaya para yatırması
-Soylu'nun açıklamaları
-Ak Parti ve MHP seçim çadırını ziyaret etmesi
-Esnafı ziyaret etmesi
-Bakan Soylu ile fotoğraf çekilenler
-Genel ve detaylar

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