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Bakan Soylu, Esenler'de halka hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Man Adası iddiaları) Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar.' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir" - "CHP'li kardeşlerim... Her zaman bu kadar talihsiz mi olursunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulayım derken Muharrem İnce diye bir adama tutuldunuz kaldınız. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Muharrem İnce'yi anladım. Bu Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor? Hayalindeki her şeyi, Türkiye'de özgürlüğü, hürriyeti, insanların fikrini, düşüncesini, istediği gibi yaşama hakkını hayal etmişti. Hepsini Tayyip Erdoğan ve bu millet sağladı. Kıskançlıklarından ve hasetliklerinden çatlıyorlar. O da Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Öbürü kim? Meral Akşener. Güya milliyetçi"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 197 bin lira tazminata mahkum edilmesine ilişkin, "Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar.' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir." dedi.

Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara hitap ederek, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında Man Adası iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde buludu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun her zaman aynı duruma düştüğünü belirten Soylu, "Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar.' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir." diye konuştu.

Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da belediyelerin çok büyük hizmetler gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mart 2014 yerel seçimlerinde Van'da reklam panosu yapmışlardı. Reklam. Musluktan akan kan. Biz ona nasıl cevap verdik biliyor musunuz? Hakkari'de 30 günde bir gün musluklar akıyordu. Şimdi 30 günde 30 gün akıyor. Cizre'de 7 günde 1 gün akıyordu. Bu belediyelerimiz geldi ya 7 günün tamamında akıyor. Beytüşşebap'ta musluklar kahverengi su akıtıyordu. Şimdi berrak akıtıyor. Biz insanız. Biz kardeşiz. Biz bu medeniyetin emrine amadeyiz. Musluklardan kan akıtanlara cevabımızı musluklardan berrak su akıtarak, vatandaşlarımıza yakışır bir hizmet yaparak verdik."

Doğu ve Güney Doğu'daki huzurdan rahatsız olanların varlığına dikkati çeken Soylu, diğer cumhurbaşkanı adayların Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapmalarını eleştirdi.

Soylu, Kürt vatandaşların büyük zarar gördüğünü aktararak, "53 insanımızı şehit ettiler. Yasin Börü'yü apartmanın en tepesinden aşağıya attılar. Selahattin Demirtaş ağzı köpüklü şekilde 'Eğer çukur kazamıyorsanız kazanlara dua edin. Bu çukur bizim onurumuzdur. Mücadele bizim onurumuzdur.' diyordu. Şimdi Muharrem İnce... Bu belediyelerin genel başkanı Selahattin Demirtaş değil miydi? Teröre para sağlayan ve adam gönderen bunlar değil miydi? Yurt dışına çıkıp Türkiye'yi şikayet eden, orada birilerinden akıl alıp burada bölücülük yapmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Bu genel başkan değil miydi? CHP'li kardeşlerim... Her zaman bu kadar talihsiz mi olursunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulayım derken Muharrem İnce diye bir adama tutuldunuz kaldınız. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Muharrem İnce'yi anladım. Bu Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor? Hayalindeki her şeyi, Türkiye'de özgürlüğü, hürriyeti, insanların fikrini, düşüncesini, istediği gibi yaşama hakkını hayal etmişti. Hepsini Tayyip Erdoğan ve bu millet sağladı. Kıskançlıklarından ve hasetliklerinden çatlıyorlar. O da Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Öbürü kim? Meral Akşener. Güya milliyetçi."

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Esenler Süleyman Soylu

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