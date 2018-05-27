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Bakan Soylu Eyüp Sultan'da sabah namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 06:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah namazından sonra vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Bakan Soylu, sabah namazı için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Burada namaz kılan Soylu, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti. Soylu'ya AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit eşlik etti.

Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Soylu, belediye işçileri ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlara lokum ikram eden Soylu, daha sonra buradan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EYÜP Sultan Camii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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