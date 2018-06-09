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Bakan Soylu, Eyüp'te vatandaşlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 20:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 10 yılda yapacağımız işi bize 3-4 yılda yaptıracak. Oligarşik bürokrasiyi de uluslararası faiz çevrelerini de ancak bu sistemle beraber dize getiririz. Güçlü, özgür, zengin, kudretli bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız" - "Türkiye'yi geleceğe taşımak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Bu ülkede işlerimizi yarım bırakmayalım. PKK ile terörle mücadelemizi yarım bırakmayalım. Ağrı'da 5, Siirt'te 4, Şırnak'ta 11, bugün de 5... Allah'ın izniyle terörle mücadele bütün hızıyla devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 yılda yapacakları işi kendilerine 3-4 yılda yaptıracağını belirterek, "Oligarşik bürokrasiyi de uluslararası faiz çevrelerini de ancak bu sistemle beraber dize getiririz. Güçlü, özgür, zengin, kudretli bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız." dedi.

Bakan Soylu, Eyüp İlçe Başkanlığı'nda Eyüp'teki mahalle muhtarlarıyla buluşmasının ardından Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda mahalleden geçerek, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara tişört ve çiçek, çocuklara da oyuncak dağıtan Soylu, zaman zaman otobüsten inip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, yoğun ilgi üzerine Eyüp'te Esentepe Merkez Taksi Durağı önünde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Soylu, vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye için değil gelecek nesiller ve diğer ülkeler adına da çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmiş zamanlarda çok zor zamanlardan geçtiğini aktaran Soylu, "Bu ülkede, 1999 depreminde ölülerimizi koyacak ceset torbası bulamamıştık. Türkiye'yi geleceğe taşımak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Bu ülkede işlerimizi yarım bırakmayalım. PKK ile terörle mücadelemizi yarım bırakmayalım. Ağrı'da 5, Siirt'te 4, Şırnak'ta 11, bugün de 5... Allah'ın izniyle terörle mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Yılbaşından bu yana 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı bırakmayacağız ve silip süpüreceğiz. Gerekli talimatları verdim, yakın zamanda göreceksiniz." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin yapacağı büyük projeleri yarım bırakmayacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesini yarım bırakmayacağız. Güneydoğu ve Doğu, huzur içerisinde oldu. Şu anda Şırnak'tan Kars'a kadar, Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, Bingöl'den Tunceli'ye kadar, Güneydoğu'nun ve Doğu'nun huzurunu kaçıracak hiçbir şey kalmadı. Büyük şehirlerimizde de huzuru gittikçe tırmandırıyor ve en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Memleketi Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de ziyaret edenlere terk edecek misiniz? Şehitlerimizin, bu ülkenin mücadelesine yazık olur."

Yarınlara güçlü gireceklerini anlatan Soylu, "Nasıl 3 bin dolardan 11 bin dolara gelmişsek, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 10 yılda yapacağımız işi bize 3-4 yılda yaptıracak. Oligarşik bürokrasiyi de uluslararası faiz çevrelerini de ancak bu sistemle beraber dize getiririz. Güçlü, özgür, zengin, kudretli bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. Ayın 24'üne kadar herkese çok çalışmaya ve bunun sadece bir hükümet meselesi olmadığını, Türkiye'nin gelecek nesillerinin meselesi olduğunu, sizin çektiklerinizi, darbeler, anarşizm, Türkiye'nin içine sokulmak istenen cendere dahil olmak üzere, gelecek nesillerimizin çekmemesi için 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya hazır mısınız?" şeklinde konuştu.

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24 haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Eyüp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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