Bakan Soylu, Eyüp'te vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 yılda yapacakları işi kendilerine 3-4 yılda yaptıracağını belirterek, "Oligarşik bürokrasiyi de uluslararası faiz çevrelerini de ancak bu sistemle beraber dize getiririz. Güçlü, özgür, zengin, kudretli bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız." dedi.

Bakan Soylu, Eyüp İlçe Başkanlığı'nda Eyüp'teki mahalle muhtarlarıyla buluşmasının ardından Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda mahalleden geçerek, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara tişört ve çiçek, çocuklara da oyuncak dağıtan Soylu, zaman zaman otobüsten inip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, yoğun ilgi üzerine Eyüp'te Esentepe Merkez Taksi Durağı önünde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Soylu, vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye için değil gelecek nesiller ve diğer ülkeler adına da çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.