Bakan Soylu gazi emniyet personeliyle iftar yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birçok operasyon izledim, takip ettim. Mağarayı basan jandarmamız, polisimiz, 'İlk önce ben gireyim.' diye birbirine yalvarır bir halde ortaya koydukları bu büyük onur, aslında milletimizin karakteridir." dedi.

Soylu, Sudanlı mevkidaşı İbrahim Mahmud Hamid ile Polis Akademisi Çamlıca Kampüsü'nde gazi emniyet personeli ve aileleri onuruna verilen iftara katıldı.

Soylu ve Hamid, iftara gelen gaziler ve aileleriyle tek tek tokalaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen Soylu, oyuncak hediye etti.

İftar öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Programda konuşan Soylu, bir tarafta Osman Gazi'nin, diğer tarafta ise Gazi Mustafa Kemal'in gazilik ünvanını bir şeref madalyası olarak taşıdıklarını, bunun bir zihniyet ve anlayış meselesi olduğunu ifade etti.

- "Bizim inancımız, bireyselliğin karşısında olan değerlerdir"

Gazilik ve şehadetin, Türk kültürü ve inancıyla tam olarak örtüştüğüne işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: