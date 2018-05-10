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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katılarak, görüşmelerini tamamladı. Toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, bazı daire başkanları ile Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları iştirak etti.

Daha sonra merkez Şahinbey ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, bol kazanç dileklerini ileten Soylu, tarihi Gaziantep Kalesi çevresindeki yerli turistlerle de bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi konusunda sohbet ettiği vatandaşlardan da partisi için destek sözü aldı. Yanına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Soylu, daha sonra tarihi kale önünde fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu

Bakan Soylu Gaziantep esnafıyla buluştu
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Gaziantep Gaziantep Kalesi seçim çalışmaları Süleyman Soylu ziyaret

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