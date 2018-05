Bakan Soylu gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, Türkiye'ye oyun kuranlara, Türkiye'yi teslim etmedik Allah'ın izniyle. Terörizmle anarşizmle ekonomik krizlerle siyasal krizlerle oyun kuranlara, kardeşi kardeşe kırdırıp etnik kavga çıkarmak isteyenlere teslim olarak onlara Türkiye'yi teslim etmedik. Demokrasiye, bu milletin vicdanına ve milletimizin kendisine teslim olduk. Onlarla beraber hareket ettik." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Zeytinburnu seçim irtibat bürosunda, 24 Haziran'da ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen Bakan Soylu, ülkenin tarihi ve kritik bir sürecin içerisinde olduğunu söyledi.

Bu coğrafyada her seçim gibi 24 Haziran'ın da kritik olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Çünkü her seçim ülkenin politikalarını, geleceğe atılacak adımları, Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payı ve yine her seçim insanlarımızın geleceğinin nasıl olacağının belirleyicisidir. Her seçim uluslararası alanda alacağımız pozisyonların, dış politikadaki tercihlerimizin, sağlık, eğitim alanında atacağımız adımların, millileştirme, yerlileştirme gibi kendi üretme kaynaklarımızı ortaya koyabileceğimiz tercihlerin belirleyicisidir. Onun için her seçim kritiktir. Ama bizimkisi daha kritiktir çünkü bu seçimde elde edilecek sonuçlar Suriye'yi de ilgilendirir, oradaki mazlumları da ilgilendirir. Filistin'de kimsenin sesi çıkmazken eğer çıkarılabilecek onurlu bir ses bekleniyorsa bu seçimin sonuçları onu da ilgilendirir."